Kazada felç olan tavşan "Badi" yürüteçle rahatça hareket edecek

AA

Muratpaşa ilçesinde otomobilin çarptığı yabani tavşan, yoldan geçen bir sürücü tarafından veterinere götürüldü. Omurgasında kırıklar olduğu belirlenen tavşanın hayatını bundan sonra felçli olarak sürdüreceği belirtildi.

Antalya Candost Derneği yetkililerince bakımı ve tedavisi üstlenilen tavşan için yürüteç yapılacak. Sürünerek hareket eden ve "Badi" ismi verilen tavşan, yürüteçle yeniden yürümeye başlayacak.

- Sevgiyle ayağa kalkacak

Dernek Başkanı Arife Yanık, AA muhabirine, çocukluğunda başlayan hayvan sevgisi dolayısıyla yaralı ve yardıma ihtiyacı olan hayvanların bakım ve tedavileriyle ilgilendiğini söyledi. Sosyal medya paylaşımları sonucu kendisi gibi hayvanseverlerle tanıştığını anlatan Yanık, yaklaşık dört yıl önce beraberindekilerle Antalya Candost Derneğini kurduğunu dile getirdi.

Yanık, zor durumdaki yaralı tavşandan da haberdar olunca hemen sahip çıktıklarını bildirdi. Aracın çarpması sonucu zor günler yaşayan "Badi"de hasarın çok büyük olduğunu belirten Yanık, dernek olarak ellerinden geleni yapacaklarını, yasal izinlerin ardından sahiplendikleri tavşanı sevgiyle yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etti.

Yanık, "Badi"nin altına bez bağlayacaklarını belirterek "Badi, ömür boyu derneğimizin gözetiminde olacak. Tüm ihtiyaçlarını özveriyle karşılayacağız. Biz eski hareketli günlerine döneceğine inanıyoruz. Belki eski günlerine dönmesi yavaş olacak ama biz ümidimizi kaybetmeden onun için mücadele vereceğiz. Badi'nin de toparlanmak için çaba göstereceğinden eminiz." diye konuştu.