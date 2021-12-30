Kaza yaptı, uyuya kaldı!

Kaza, Bursa merkez Osmangazi ilçesi Beşyol Mahallesi'nde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü kaza yaptı.

Kazanın ardından yardıma koşan vatandaşlar sürücüyü görünce gözlerine anamadı. Vatandaşlar hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı. Polisin uzun uğraşları sonrası uyanan sürücü, olay yerinde sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.