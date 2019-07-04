Olay, gece saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hendek sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarparak yoluna devam etti. Mesut S., yönetimindeki otomobil, sürücünün evine doğru gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sonra yol ortasında aracını durdurarak direksiyon başında uyuya kaldı. Aracı çalışır halde olan ve müzik dinleyen sürücüye vatandaşların tepkileri de sonuç vermedi.

POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI

Çevredeki vatandaşlar otomobil içerisindeki sürücünün hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camları açık olan aracı durdurarak direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü uyandırmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin uyandırma çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SEDYE ÜZERİNDE UYANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra araçtan indirilerek sedyeye konulan alkollü sürücü sedye ile götürüldüğü esnada uyandı.

"KAMERAYI KAPAT"

Sedye üzerinde ambulansa götürülen alkollü sürücü Mesut S., sağlık ekiplerinin kendisine iyi misin? sorusuna cevap vermeyip, kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Kamerayı kapat’ diye tepki gösterdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranan sürücü ambulansa bindiği esnada saçlarını düzeltmesi kameralara yansıdı. Ambulansa bindirilen sürücü ambulans ile sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Gece saatlerinde sokak üzerinde yaşanan hareketliliği bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izlerken bazı vatandaşların da sokağa inerek o anları film izler gibi izledikleri görüldü.

Sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak ilerleyen ve bir süre sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan alkollü sürücü Mesut S.,’nin kullandığı otomobilin çalıştığı iş yerine ait olduğu ve daha sonra otoparka çekildiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.