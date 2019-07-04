04 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Olay, gece saatlerinde Kağıthane Hamidiye Mahallesi Hendek sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alkollü sürücü evine gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarparak yoluna devam etti. Mesut S., yönetimindeki otomobil, sürücünün evine doğru gitmek için girdiği sokakta park halindeki otomobillere çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre sonra yol ortasında aracını durdurarak direksiyon başında uyuya kaldı. Aracı çalışır halde olan ve müzik dinleyen sürücüye vatandaşların tepkileri de sonuç vermedi.
POLİS NE YAPTIYSA UYANDIRAMADI
Çevredeki vatandaşlar otomobil içerisindeki sürücünün hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri camları açık olan aracı durdurarak direksiyon başında uyuya kalan sürücüyü uyandırmaya çalıştı. İHA'nın haberine göre; polis ekiplerinin uyandırma çalışmaları sonuç vermeyince olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
SEDYE ÜZERİNDE UYANDI
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında hareketsiz yatan sürücüyü uyandırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Daha sonra araçtan indirilerek sedyeye konulan alkollü sürücü sedye ile götürüldüğü esnada uyandı.
"KAMERAYI KAPAT"
Sedye üzerinde ambulansa götürülen alkollü sürücü Mesut S., sağlık ekiplerinin kendisine iyi misin? sorusuna cevap vermeyip, kendisini görüntüleyen gazeteciye ‘Kamerayı kapat’ diye tepki gösterdi. Hiçbir şey olmamış gibi davranan sürücü ambulansa bindiği esnada saçlarını düzeltmesi kameralara yansıdı. Ambulansa bindirilen sürücü ambulans ile sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.
Gece saatlerinde sokak üzerinde yaşanan hareketliliği bazı vatandaşlar balkon ve pencerelerinden izlerken bazı vatandaşların da sokağa inerek o anları film izler gibi izledikleri görüldü.
Sokak üzerinde park halindeki araçlara çarparak ilerleyen ve bir süre sonra sokak ortasında direksiyon başında uyuya kalan alkollü sürücü Mesut S.,’nin kullandığı otomobilin çalıştığı iş yerine ait olduğu ve daha sonra otoparka çekildiği öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!