Biri alkollü diğer sürücü Covid çıktı

Edirne'de, TIR'ın kırımızı ışıkta bekleyen otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralanan otomobil sürücü Gamzel Kartal, yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif olduğunu kaza yerinde öğrendi. Bulgar TIR sürücüsü Antoni Panayotov Todorov'un yapılan kontrolünde ise 1.70 promil alkollü olduğu belirlendi.
Kaza, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İstanbul'dan Kapıkule Sınır Kapısı istikametine gitmekte olan Bulgar Antoni Panayotov Todorov yönetimindeki CB187BA Bulgaristan plakalı TIR, kırmızı ışıkta bekleyen Gamze Kartal'ın kullandığı 22 AAK 837 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Kartal'ın otomobili de önünde bekleyen 22 EC 435 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilde bulunan iki kişi hafif yaralandı.
POZİTİF ÇIKTIĞINI KAZA YERİNDE ÖĞRENDİ
Kazanın ardından polisin yaptığı kontrolde TIR sürücüsü Todorov'un 1.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Öte yandan, yaralanan otomobil sürücüsü Gamze Kartal, bugün yaptırdığı Kovid- 19 testinin pozitif çıktığını kaza yerinde öğrendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!