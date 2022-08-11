'Siz karışmayın' diye ısrar etti! Ehliyetsiz çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan trafik kazasında, jandarma ve trafik ekiplerine “Siz karışmayın bu işe, kendi aramızda hallederiz” diye dil döken araç sürücüsünün ehliyetinin olmadığı ve bugüne kadar ehliyetsiz araç kullandığı ortaya çıktı.
Kaza, Dolbazlar Mahallesi’nde Dolbazlar-Evren Yavşı kavşağında meydana geldi. Sedat Kaya’nın kullandığı kamyon ile karşı istikametten gelen Atasever Kader’in kullandığı kamyonet çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan Habip Çakmakçı ve kamyonet sürücüsü Atasever Kader yaralandı. Yaralılardan Habip Çakmakçı 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, alnını cama vurarak yaralanan kamyonet sürücüsü Atasever Kader, sağlık ekiplerinin ısrarına rağmen hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
"SİZ KARIŞMAYIN KENDİ ARAMIZDA HALLEDERİZ" ISRARI
Kamyonet sürücüsü Atasever Kader, kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Sarılar Jandarma Karakolu ekiplerine, “Kaza önemli bir şey değil. Siz karışmayın biz kendi aramızda hallederiz” şeklinde ısrarda bulundu. Kamyonet sürücüsü aynı ısrarını jandarma trafik ekipleri geldiğinde de sürdürdü.
EHLİYETİNİN OLMADIĞI BELİRLENDİ
Kamyonet sürücüsü tüm ısrarlarına rağmen amacına ulaşamazken, yapılan kontrolde ehliyetinin olmadığı, bundan dolayı ısrarda bulunduğu belirlendi. Jandarma Trafik ekipleri tarafından ehliyetsiz olarak araç kullandığı belirlenen Atasever Kader’e 3 bin 674 TL, araç sahibine 3 bin 674 TL para cezası uygulanırken, sigortası olmadığı belirlenen araç bağlanarak yediemin otoparkına çekildi.
Başından yaralı olduğu gözlenen kamyonet sürücüsü de yapılan işlemlerin ardından jandarma aracına alınarak tedavisini yaptırmak üzere hastaneye götürüldü.
Fotoğraflar: İHA
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