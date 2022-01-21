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Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yolcu minibüsü, otomobille çarpıştıktan sonra başka bir otomobilin üzerine devrildi. Minibüsün arka koltuğunda oturan bir yolcu kaza sırasında kırılan camdan yola düştü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken ezilmekten kıl payı kurtulan yolcu hafif yaralandı.

21.01.2022 - 06:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!
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DHA

Kaza, dün öğle saatlerinde Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Ulus-Şentepe-Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı.

KIL PAYI KURTULDU

Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi. O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. DHA'nın haberine göre; kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.

Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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