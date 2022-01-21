Kaza yapan minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu!

DHA

Kaza, dün öğle saatlerinde Şehit Kubilay Mahallesi Özlem Caddesi'nde meydana geldi. Ulus-Şentepe-Yenimahalle seferi yapan 06 J 0172 plakalı yolcu minibüsüne ara sokaktan çıkan bir otomobil yandan çarptı.

KIL PAYI KURTULDU

Minibüs çarpmanın şiddetiyle karşı yönden giden 06 AY 7585 plakalı otomobilin üzerine yan devrilip geri düzeldi. O esnada minibüsün arka kısmında bulunan bir yolcu kırılan arka camdan yola düştü. Yolcu aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. DHA'nın haberine göre; kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatan yolcu hastanede tedaviye alındı.

Kaza anı ise caddedeki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.