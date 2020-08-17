Kaza sonrası yol kenarında bekleyen sürücü otomobilin çarpması sonucu öldü

Süleyman V. (65) idaresindeki 57 DR 658 plakalı otomobil, Boyabat-Saraydüzü kara yolunun Yeşilyurt köyü mevkisinde yol kenarında bekleyen Emre Burtoğlu'na (25) çarptı.

Ağır yaralanan Burtoğlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücü Süleyman V. gözaltına alındı.

Burtoğlu'nun, aracıyla bir hayvana çarptığı ve yol kenarında trafik ekiplerini beklediği öğrenildi.