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Avcılar'da kaza sonrası kaza: Araçlar arasında kalan 4 kişi yaralandı

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü. Avcılar'da kaza yapan araçtaki 4 kişi, araçtan indikten sonra başka bir otomobilin kaza yapmasıyla iki aracın arasında kalarak yaralandı

Giriş: 19.12.2022 - 09:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kaza sonrası kaza! İki aracın arasında kaldılar
Kaza sonrası kaza! İki aracın arasında kaldılar
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DHA

Avcılar'da kaza yapan otomobildeki 4 kişi inerek hasar kontrolü yaparken, başka bir otomobil kazaya karışan otomobillerden birine çarptı. İki otomobil arasına sıkışan 4 kişi yaralandı.

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 22.00 sıralarında Avcılar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Bir otomobile aynı yönde giden başka otomobil çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

İki otomobildeki 4 kişi inerek tamponlardaki hasarları kontrol ederken yine aynı yönden gelen araç kazaya karışan otomobillerden birine arkadan hızla çarptı. İki otomobil arasında kalan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, alkollü olduğu öne sürülen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören Uğur Can, "İki araçta bulunanlar hasar kontrolü yaparken hızla gelen alkollü sürücü yönetimindeki otomobil arkadaki araca çarpıp hareketlenmesine neden oluyor. İki araç arasında sıkışan 4 kişi bacak ve bellerinden yaralandı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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