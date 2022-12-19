Kaza sonrası kaza! İki aracın arasında kaldılar

DHA'nın haberine göre kaza, dün saat 22.00 sıralarında Avcılar Köprüsü üzerinde meydana geldi. Bir otomobile aynı yönde giden başka otomobil çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırırken, alkollü olduğu öne sürülen sürücü polis merkezine götürüldü.

Kazayı gören Uğur Can, "İki araçta bulunanlar hasar kontrolü yaparken hızla gelen alkollü sürücü yönetimindeki otomobil arkadaki araca çarpıp hareketlenmesine neden oluyor. İki araç arasında sıkışan 4 kişi bacak ve bellerinden yaralandı" dedi.