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Şehit olan er Mustafa Dağlı (22) Mersin Tarsus'ta son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin son yolculuğunda ilk tören Ulu Cami'de yapıldı. Şehidin cenazesi askerlerin omuzlarında camiye getirildi.

Binlerce vatandaşın katıldığı törende şehit için cenaze namazı kılındı. Şehit er Mustafa Dağlı’nın babası Ali, annesi Raziye ve kardeşi Feyyaz Dağlı, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin annesi Raziye Dağlı, oğlunun ardından da, "Askerlik yakışmış kuzuma. Canım oğlum, kuzum benim" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Dağlı’nın cenaze namazından önce helallik istendi. Binlerce kişinin "helal olsun" demesinin ardından cenaze namazını Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi kıldırdı. Namazın ardından cenaze askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuldu. Dağlı, Tarsus'un Tepeköy Mahallesi Mezarlığına defnedildi.

ŞEHİDİN TABUTUNA SARILARAK GÖZYAŞI DÖKTÜLER

Şehit olan 4 askerden Ulaştırma Er Kerim Arslan'ın (21) naaşı da Mut Devlet Hastanesinde düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'ye gönderildi. Daha sonra şehidin naaşı kara yoluyla baba ocağı Sulakyurt ilçesine götürüldü.

Burada dualar eşliğinde şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omzunda törenin yapılacağı Şeyh Şami Camisine getirildi. Namaz öncesinde şehidin ailesi, gelen taziyeleri kabul etti. Şehidin annesi Güler, babası Osman ve kardeşleri Eyüp ile Ecrin tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

EŞİNİN TİŞÖRTÜNE SARILDI

Kazada 21 yaşındaki Samet Çaldır’ın şehit olduğu haberi, Bursa’yı da yasa boğdu. Öğle namazına müteakip Mihraplı Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından askerlerin omuzlarında getirildi.

Şehit Piyade Er Samet Çaldır’ın 2 aylık hamile eşi Elif Çandır, eşinin tişörtüne sarılarak gözyaşı döktü. Annesi Safiye Çaldır ile baba Zülküf Çaldır ayakta durmakta güçlük çekti. Babası şehit ambulansa koyulduğunda gözyaşlarıyla el salladı. Şehidin 16 yaşındaki kardeşi Semih’i ise yakınları teskin etti. Cenaze namazına Bursa Valisi Yakup Canbolat’ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe belediye başkanlarının ve çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN'DA DA AYNI ACI

Şehit olan ulaştırma Er Caner Mayendağı (25) da, memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze törenine anne Güngör Göksert ile baba Levent Mayendağı, şehit ağabeyi Ceyhun Mayendağı, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Eşinden bir süre önce ayrılan Anne Güngör Göksert, şehit oğlunu asker selamıyla uğurladı. Baba Levent Mayendağı ise şehit oğlunun tabutuna sarılarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Öğlen namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından şehit Ulaştırma Er Caner Mayendağı'nın cenazesi, Kıranköy Mezarlığı'ndaki şehitlikte toprağa verildi. Acemi birliğini tamamladıktan sonra usta birliği için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giderken kazada şehit olan Mayendağı'nın bekar olduğu belirtildi.