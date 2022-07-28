'Kaza geçirdim' yalanına hapis istemi

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Trabzon’da H.S. (25), ailesinin ‘iş bul, borcunu öde’ baskısının ardından akıllara durgunluk veren bir oyuna başvurdu.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde görev yapan polis ekiplerinin yanına giden H.S., 28 plakalı bir aracın kendisine çarptığını söyleyerek, hastaneye gitmek istediğini belirtti.

Bunun üzerine polis ekipleri olay yerine sağlık ekibi çağırdı. Genç adam, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS KAZAYI ARAŞTIRDI

Üniversite mezunu H.S.’nin iddia ettiği kazayı araştıran ve bir sonuca ulaşamayan polis, genç adamın tekrar ifadesine başvurdu.

Yaptığından pişman olduğunu belirten H.S., “Bu olayı tamamen uydurdum, böyle bir olay hiç yaşanmamıştır. Böyle bir şey yaptığım için çok pişmanım” dedi. H.S., kazayı neden uydurduğu ile ilgili ise “7-8 ay önce babam vefat etti. Benim de herhangi bir işim olmadığından ve borcum olduğundan ailemden ‘iş bul, borcunu öde’ baskısı görüyordum. O gün bir anda aklıma ‘bana bir araç çarpsa belki ailem daha baskı yapmaz' düşüncesi geldi. Ben de gidip görev yapan polislere ‘bana araç çarptı, beni hastaneye götürün’ dedim” ifadelerini kullandı.

SUÇ UYDURMADAN DAVA AÇILDI

Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcı, H.S. hakkında ‘suç uydurma’ suçundan 3 yıla kadar hapis istedi. H.S. asliye ceza mahkemesinde yargılanacak.