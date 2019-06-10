Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, Furkan Ç.'nin kullandığı otomobil, Sırakapılar Mahallesi Selçuk Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Kerime Seven (67) ile kızı Şaziye Uzun'a çarptı. Kazada yaralanan Uzun ile Seven, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden uzaklaşan sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınırken sürücüye vatandaşlar da tepki gösterdi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI YAKALANDI

AA'daki habere göre öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalışan anne ile kızına beyaz renkli bir otomobil çarpıyor. Yere düşen anne ile kıza vatandaşlar yardıma koşarken otomobil olay yerinden uzaklaşıyor.