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Kaz Dağları'nda örtü yangını çıktı, müdahale sürüyor

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarındaki Kaz Dağları'nda örtü yangını çıktı. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için çalışma başlattı

Giriş: 10.01.2023 - 04:24 | Güncelleme: ABONE OL
Kaz Dağları'nda örtü yangını
Kaz Dağları'nda örtü yangını
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AA

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırlarında çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

AA'nın haberine göre; Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

ALEVLER RÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.

Bunun üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Kaz Dağları'nın Bayramiç ilçesi sınırlarındaki yangının kontrol altına alınması için müdahale sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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