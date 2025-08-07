Habertürk
        Kaz Dağı nerede? Kaz Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kaz Dağı nerede? Kaz Dağı hangi şehirde, ilde, bölgede?

        Kaz Dağı, Türkiye'nin batısında, Ege ile Marmara bölgeleri arasında yükselen, hem doğal zenginlikleri hem de mitolojik geçmişiyle öne çıkan önemli bir dağ silsilesidir. Kaz Dağı nerede sorusu, özellikle doğa severler, kampçılar ve alternatif tatil rotaları arayanlar tarafından sıkça araştırılıyor. Hem oksijen yoğunluğuyla hem de bitki örtüsüyle dikkat çeken Kaz Dağı, Türkiye'nin en özel doğal alanlarından biri olarak kabul ediliyor. Ziyaretçilerine hem serin yayla havası hem de tarihi ve kültürel zenginlikler sunuyor. Peki, Kaz Dağı hangi şehirde, hangi ilde ve hangi bölgede yer alıyor? İşte, Kaz Dağı konumu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 10:28 Güncelleme: 07.08.2025 - 10:28
        Kaz Dağı nerede?
        Kaz Dağı, hem doğa tutkunlarının hem de tarih meraklılarının gözdesi haline gelmiş eşsiz bir destinasyon. Mitolojik öykülerden oksijen bolluğuna, serin yaylalarından şelalelerine kadar birçok yönüyle dikkat çeken bu dağ, özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisini görüyor. Ziyaretçiler Kaz Dağı'nın tam olarak nerede bulunduğunu, hangi şehre ve bölgeye bağlı olduğunu merak ediyor. Türkiye'nin batısında yer alan bu doğa harikası, hem Marmara hem de Ege bölgelerinin ortak değeri konumunda. Peki, Kaz Dağı hangi il sınırlarında yer alıyor? Kaz Dağı konumu ve kültürel önemi hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer alıyor.

        KAZ DAĞI KONUMU NEDİR?

        Kaz Dağı, coğrafi olarak Türkiye'nin batı kıyısında yer alıyor ve Edremit Körfezi'nin hemen kuzeyinde konumlanıyor. Dağın büyük bölümü Balıkesir il sınırları içinde kalıyor. Aynı zamanda Çanakkale iline de uzanan Kaz Dağı, bu yönüyle iki farklı ilde yer alma özelliği taşıyor. Marmara ve Ege bölgelerinin kesişim noktasında bulunan dağ, bu nedenle hem Marmara hem de Ege bölgesiyle ilişkilendiriliyor. Dağın en yüksek noktası 1.774 metreye kadar ulaşıyor ve “Karataş Tepesi” olarak biliniyor. Bu yükseklik, bölgeye dört mevsim boyunca farklı iklim etkileri sunuyor.

        KAZ DAĞI HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE?

        Kaz Dağı, idari açıdan Balıkesir iline bağlı Edremit ilçesi sınırlarında bulunuyor. Aynı zamanda Çanakkale'nin Ayvacık ve Bayramiç ilçelerine doğru da uzanıyor. Bu nedenle “Kaz Dağı hangi şehirde?” sorusuna net bir yanıt vermek gerekirse, Balıkesir şehrinde yer aldığını söylemek mümkün. Ancak Çanakkale ili sınırları içerisine de uzanması, dağın sadece tek bir ilin değil, bölgenin ortak doğal mirası olduğunu gösteriyor. Balıkesir ve Çanakkale'nin pek çok köyü ve ilçesi, Kaz Dağı eteklerine yakın konumda bulunuyor.

        KAZ DAĞI HANGİ BÖLGEDE?

        Kaz Dağı'nın büyük bölümü Marmara Bölgesi sınırlarında yer alıyor olsa da, Ege Bölgesi ile olan coğrafi bağı da oldukça güçlü. Özellikle Edremit Körfezi kıyılarında, Ege ikliminin belirgin etkileri görülüyor. Bu da Kaz Dağı'nın hem Marmara Bölgesi'ne hem de Ege Bölgesi'ne ait olduğunu gösteriyor. Bitki örtüsü, iklimi ve jeolojik yapısı da iki bölgenin özelliklerini taşıyor. Bu çeşitlilik, Kaz Dağı’nı hem doğa hem de iklim açısından benzersiz kılıyor.

        KAZ DAĞI’NA NASIL GİDİLİR?

        Kaz Dağı’na ulaşım için en sık tercih edilen güzergah Balıkesir’in Edremit ilçesi üzerinden sağlanıyor. Edremit Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra yaklaşık yarım saatlik bir kara yolculuğuyla Kaz Dağı Milli Parkı’na ulaşılabiliyor. Ayrıca Çanakkale’nin Ayvacık veya Bayramiç ilçelerinden gelen ziyaretçiler de dağın farklı eteklerine erişebiliyor. Kaz Dağı'na giden yollar, doğa ile iç içe sürüş deneyimi sunarken, yol boyunca birçok köy ve doğal mola noktası da ziyaretçileri karşılıyor.

        KAZ DAĞI’NIN DOĞAL VE KÜLTÜREL ÖNEMİ

        Kaz Dağı, yalnızca coğrafi konumuyla değil, mitolojik ve kültürel yönleriyle de dikkat çekiyor. Antik dönemlerde “İda Dağı” olarak bilinen bu bölge, Homeros’un İlyada Destanı’nda geçen Truva Savaşı'nın tanrılar tarafından izlendiği yer olarak anılıyor. Ayrıca bölge, dünyadaki oksijen oranı en yüksek yerlerden biri olarak gösteriliyor. Zengin bitki örtüsü, endemik türleri, şelaleleri ve yürüyüş parkurları sayesinde yıl boyunca doğa severlerin uğrak noktası haline geliyor.

        Kaz Dağı’nın nerede olduğu kadar, neden bu kadar değerli olduğu da ziyaret öncesinde bilinmesi gereken önemli detaylardan biri. Bölgeye gelen herkes, yalnızca bir dağ değil, binlerce yıllık bir kültür mirasıyla karşılaştığını hissediyor.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
