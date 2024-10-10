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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kaz cinayeti! Komşusunu öldürdü | Son dakika haberleri

        Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü

        Iğdır'da iki komşu arasında bahçeye giren kazlar nedeniyle çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 18 yaşındaki Şemdil Sağlam, komşusu Çerkez Eray'ı silahla vurarak öldürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2024 - 11:06 Güncelleme: 10.10.2024 - 11:06
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        Kaz cinayeti! Komşusunu öldürdü
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        Iğdır'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi.

        GÖZALTINA ALINDI

        Mahalledeki iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şemdil Sağlam, tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı vurdu.

        Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı. Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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