Kaz cinayeti! Komşusunu öldürdü

Kazların bahçeye girmesi nedeniyle çıkan kavgada komşusunu öldürdü
Iğdır'da iki komşu arasında bahçeye giren kazlar nedeniyle çıkan kavga dehşetle sonuçlandı. Olayda 18 yaşındaki Şemdil Sağlam, komşusu Çerkez Eray'ı silahla vurarak öldürdü
Iğdır'da iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi yüzünden çıkan kavgada komşusu Şemdil Sağlam (18) tarafından tabancayla vurulan Çerkez Eray (33) hayatını kaybetti.
DHA'nın haberine göre olay, dün saat 17.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Selahaddin Eyyubi Camii yakınlarında meydana geldi.
GÖZALTINA ALINDI
Mahalledeki iki komşu arasında kazların bahçeye girmesi sebebiyle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Şemdil Sağlam, tabancayla ateş ederek komşusu Çerkez Eray'ı vurdu.
Hastaneye kaldırılan 3 çocuk babası Çerkez Eray, kurtarılamadı. Şemdil Sağlam gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.