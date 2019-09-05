İşçiler hukuki süreç başlatacaklarını söyledi

Batman Belediyesine aralarında cankurtaran, yüzme antrenörü, elektrik teknisyeni, danışman, tesis sorumlusu ve teknikerin bulunduğu 7 çalışan işten çıkartıldı. İşten çıkarılanlar haksızlığa uğradıklarını belirterek hukuki süreç başlatacaklarını söyledi.

İşten çıkarılan 7 kişiden biri olan Zehra Çağlar, “işten çıkarılacağımı hiç beklemiyordum. İş güvencemizin olduğunu düşünüyordum. Hiç haberim olmadan işten çıkarıldığımı bir arkadaşımdan öğrendim. Daha sonra alo 170’i arayarak işten çıkarıldığımı öğrendim. İşimden çıkarılmamam evlilik hazırlığımı da etkiledi. 6 kişilik bir ailem var ve evimizde çalışan hiç kimse bulunmuyor. Kardeşim okuyor onun eğitim masraflarını ben karşılıyordum. Bir şekilde ailemi ayakta tutmaya çalışırken üstelik bu süreçte evlenmeye çalışırken birden bire işsiz kaldım. Keşke bir sebep sunsalardı da öyle işten çıkartsalardı. Ama ortada hiçbir gerekçe yok” dedi.

İnan Zengin ise, en sonunda hiçbir gerekçe olmadan işine son verildiğini kendine gelen mesajla öğrendi. Zengin, gerekli hukuki işlemleri başlatacağını kaydetti.