KAYSO Başkanı Büyüksimitci: "En hızlı toparlanma sanayi sektöründe"

KAYSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, eylül ayı olağan meclis toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Burada konuşan Büyüksimitci, salgının etkilerinin tüm dünyada artarak devam ettiğini, bu süreçte hem ekonomilerin etkilendiğini hem de can kayıpları yaşandığını, tedbirlere uymanın son derece önemli olduğunu belirtti.
İkinci çeyrek büyüme rakamlarına değinen Başkan Büyüksimitci, şunları kaydetti:
"Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,9 küçüldü. Pandemiden dolayı adeta hayatın durduğu ikinci çeyrekte ülke olarak biz de payımıza düşeni almış olduk. 2019'un aynı dönemine göre İngiltere yüzde 21,7, Fransa yüzde 19, İtalya yüzde 17,3, Almanya yüzde 11,6 küçüldü. Bu rakamlara baktığımızda Avrupa ekonomilerine kıyasla bizim ekonomimizin daha pozitif ayrıştığını söyleyebiliriz. Coğrafyamızdaki zorluklara ve ihracat pazarlarındaki daralmaya rağmen süreci en iyi yöneten ülkelerden biri olduğumuzu düşünüyorum. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha hızlı bir çıkış yakalayarak, kayıplarımızı telafi edeceğiz. İnşallah 2020 yılını da 0,1 bile olsa büyüme ile kapatacağımıza inanıyorum."
- "V tipi bir toparlanma görüyoruz"
Sanayi üretim endeksinin nisan ayında dibi gördükten sonra yaşadığı güçlü toparlanmayı temmuz ayında da sürdürerek, 119,3 puana çıktığını anımsatan Büyüksimitçi, "Bu rakam ülkemizde ilk vakanın görüldüğü mart ayında 112,6 seviyesindeydi. Endeksteki artış aylık bazda yüzde 8,5, yıllık bazda ise yüzde 4,4 oldu. Burada V tipi bir toparlanma görüyoruz. İnşallah sanayideki bu olumlu büyüme ve hızlı toparlanmanın diğer sektörlerimiz açısından da yaşanması en büyük temennimizdir. Tabii burada önemli olan sonraki aylar bunun sürdürülebilir olmasıdır. Bu rakamlardan yola çıkarak, en hızlı toparlanmanın sanayi sektöründe yaşandığını söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Büyüksimitci, Kayseri'nin temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 14 artışla 206 milyon dolara çıktığını, kentin ihracatta toparlamasının Türkiye ortalamasına göre daha iyi durumda olduğunu aktardı.
Suudi Arabistan'ın Türk mallarına ambargo uygulamayı kararlaştırdığı yönündeki haberlere de değinen Büyüksimitci, "Suudi hükümeti tarafından 1 Ekim'den itibaren 'Made in Turkey' damgalı mallara ambargo uygulanacağı konuşuluyor. Suudi Arabistan'ı aklı selime davet ediyor, bu yanlış karardan bir an önce dönmelerini umuyoruz." ifadelerini kullandı.
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