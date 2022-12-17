Kayserispor´un yeni başkanı Ali Çamlı oldu

Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapılan kongreye, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve çok sayıda davetli katıldı.

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın yönetiminde Asbaşkanlık görevi yapan Ali Çamlı, olağanüstü genel kurulda aday olduğunu açıkladı. Çamlı, "Bu bir bayrak yarışıdır. Bu şehre olan borcumuzun gereğidir. İşimizin zor olduğu kadar şerefli olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gazel okumak kolay. Kayseripor bizim için çok kıymetli. Birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz. Kulübü borçsuz hale getirmek için çaba harcayacağız. Bu şehrin kapıcılığını bile şeref kabul ederim ki Kayserispor başkanlığını seve seve kabul ederim" diye konuştu.