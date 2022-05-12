Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında 14 Mayıs Cumartesi günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi futbolculardan Uğur Demirok, kupada zorlu bir fikstürü, güçlü takımları geride bırakarak adlarını finale yazdırdıkları için son derece mutlu olduklarını söyledi.
14 yıl sonra finalde Kayseri'ye ikinci kupayı getirmek için mücadele edeceklerini belirten Demirok, şunları kaydetti:
"2008'de alınan kupayı tesislerin girişinde sergiliyoruz. Onun yanına 14 yıl sonra yeni bir kupa koymak istiyoruz. Kayserispor camiasının, taraftarının bu kupayı hak ettiğini düşünüyorum. Finale zorlu bir yoldan geldik. Bunun bilincindeyiz. İnşallah kupa bize nasip olur. Sivasspor da Anadolu'nun güzide bir takımı, güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmaktan başka bir düşüncemiz yok, kupayı bu şehre getirmek istiyoruz."
Bir gazetecinin, "Kupada final karşılaşmasının İstanbul yerine Anadolu'da bir kentte oynanması düşüncesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Demirok, "İstanbul daha önceden açıklanan bir şehir. İki kulübün isteği doğrultusunda Anadolu'da bir kentte oynanması daha iyi olur. Taraftarların daha kolay gelebilecekleri bir yerde oynanması daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Kulübümüzün herhalde başvurusu olacak. Bunu da yetkililer değerlendirir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
"KENDİMİZE GÜVENİYORUZ"
Mustafa Pektemek de finalde kupayı ikinci kez Kayseri'ye getirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Takım olarak bu finale odaklandıklarını dile getiren Pektemek, "Zorlu bir yoldan geldiğimiz bu serüvende kupaya artık sadece bir maç kaldı. İnşallah ikinci kez çıktığımız finalde ikinci kez kupayı Kayseri'ye getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kendimize güveniyoruz, son aşamayı da geçip kupayı buraya getirmek istiyoruz." dedi.
Thiam da kupa finalinde Sivasspor ile bir derbi maça çıkacaklarını kaydetti.
Güçlü rakipleri eleyerek finale kadar ulaştıkları bu yolun sonunu kupa şampiyonu olarak tamamlamak istediklerini anlatan Thiam, "Bizim için zorlu bir yolculuktu, önemli maçlar oynadık. Yarı finalde kazanıp finale çıktık. Düşüncemiz bu kupayı kazanmak. Her şeyden evvel bu bir derbi maçı. Sivasspor'u yakından tanıyoruz, finalde de başarılı olup kupayı almak istiyoruz." diye konuştu.
ANTRENMAN
Antrenman, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmasıyla sürdü.
İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
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