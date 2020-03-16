Hes Kablo Kayserispor'un defans oyuncusu Yasir Subaşı, dün 2-1 kazandıkları BtcTurk Malatyaspor maçının ardından değerlendirmede bulundu. Maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Subaşı, "Bu maç bizim için tamam ya da devam maçıydı. Biz takım olarak kalan maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Bundan sonra da terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz. Dün oynanan maçta en büyük destekçimiz taraftarımızdan yoksunduk. İleriki haftalarda taraftarımızın tribünden ya da saha dışından vereceği destekle, ligde kalacağımız inanıyorum. Bunun için çabalıyoruz" dedi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."