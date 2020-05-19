Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, devre arasında Antalyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı başarılı ve tecrübeli futbolcu Diego Angelo geçtiğimiz günlerde Kayseri’ye gelerek takımla birlikte çalışmaların başladı.

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen liglerin ardından ailesi ile birlikte Antalya’ya giden Diego Angelo, 40-45 gün Antalya’dan kaldıktan sonra yeniden Kayseri’ye geldi. Antrenmanlardaki isteği ve hırslı ile dikkat çeken Diego Angelo Sarı-Kırmızılı takımın başarısı için elinden geleni yapacağını söyledi.

Diego Angelo, “Kayseri'yi ve Kayserispor ailesini seviyorum. Ligde kalan son 8 maçımızda elimizden geleni yapacağız ve bu takım ligde kalacak. 8 maçta gerekli puanları toplayacağız. Biz takım olarak havlu atmadık. Bu süreçte hep bir aradayız. Kayserispor'un başarısı için çalışıyoruz. Kayserispor her şeyin en iyisini hak ediyor” dedi.