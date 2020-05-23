İHA

Süper Lig temsilcilerinden Kayserispor'da yönetim kurulu toplantısı video konferans şeklinde gerçekleştirildi. Sarı Kırmızılı kulüp yönetim kurulu üyeleri, Berna Gözbaşı başkanlığında toplandı. Video konferans sistemi ile gerçekleştirilen toplantıda Kulüpler Birliği ve Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan son görüşmeler paylaşıldı ve 12 Haziran'da başlayacak lig öncesinde yapılması gerekenler ile ilgili fikir alışverişi yapıldı. Ekonomik sıkıntıların da konuşulduğu toplantıda bu sezon Süper Lig'den küme düşmenin kaldırılıp kaldırılmayacağı da konuşuldu. Bazı yöneticilerin, ligin oynanmaması ve küme düşmenin kaldırılması gerektiği fikrini ısrarla dile getirdiği de alınan haberler arasında.