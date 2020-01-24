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Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de tutunabilmek için yarın oynayacağı MKE Ankaragücü maçını dönüm noktası olarak görüyor.
Sezona büyük ümitlerle başlayan ancak istediği sonuçları alamayan ve ligin dibine demir atan Kayserispor, geride kalan 18 haftada 2 galibiyet ve 4 beraberlikle sadece 10 puan toplayabildi.
Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 6 oyuncu transferinin ardından ikinci yarıda galibiyet serisi yakalayarak düşme hattından kurtulmayı planlayan Kayseri temsilcisi, ikinci yarının ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup oldu.
Zorlu Alanya deplasmanından da istediği sonucu alamayan sarı-kırmızılı kulüp, evinde oynayacağı ve düşme hattındaki rakibi MKE Ankaragücü maçına odaklandı.
MKE Ankaragücü maçından galibiyetle ayrılarak ligde kalma adına umutlarını yeşertmek istediklerini belirten kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, kara bulutları takımın üzerinden dağıtmak için 3 puanın şart olduğunu söyledi.
İkinci devrenin ilk maçında Aytemiz Alanyaspor'a mağlup olmalarına rağmen iyi futbol oynadıklarını vurgulayan Tokgöz, "O maçta ilk 40 dakika her şey bizim lehimizeydi. Kırmızı kart görene kadar bütün istatistikler bizi gösteriyordu. Kırmızı kartla birlikte her şey tersine döndü. Yeni hocamız ve transferlerimizle birlikte takımımıza heyecan geldi. Daha iyi mücadele etmeye başladık. Bu mücadeleyi Aytemiz Alanyaspor maçında skora yansıtamadık ama MKE Ankaragücü maçından 3 puan alacağımızdan eminiz." diye konuştu.
"6 PUANLIK MAÇA ÇIKIYORUZ"
Camia olarak MKE Ankaragücü maçına kilitlendiklerinin altını çizen Tokgöz, kendileri için kalan tüm maçların final niteliğinde olduğunu kaydetti.
Rakiplerinin kendileri gibi zor günler geçirdiğini ve her şeylerini sahaya koyacaklarını ancak kazanan tarafın kendileri olacağına inandığını belirten Tokgöz, sözlerini şöyle tamamladı:
"Buradan alacağımız puan ya da puanlar bizi kendimize getirebilir. Biz tam olarak 6 puanlık bir maça çıkıyoruz. Çünkü bizim gibi düşme hattına olan rakiple oynayacağız. MKE Ankaragücü maçıyla birlikte bir kıvılcım yakmak istiyoruz. Bu maç bizim için var olma maçı. Kaderimizin belli olacağı bir maç. Bu maçı almaktan başka çaremiz yok."
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