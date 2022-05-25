Kayseri temsilcisi 3. turda Artvin Hopaspor'u 3-0 yenerek başladığı kupa maratonunda, 4. turda Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü'nü, 5. turda da 68 Aksaray Belediyespor'u 4-0'lık skorlarla eledi.
Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Kayseri ekibi, sarı-lacivertlileri deplasmanda 1-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finalde Beşiktaş'ı 2-1'le kupanın dışına iten sarı-kırmızılılar, yarı finalde Trabzonspor'un rakibi oldu. İlk maçta deplasmanda 1-0 yenildiği Trabzonspor'u rövanşta sahasında 4-2 mağlup eden Kayserispor, tarihinde ikinci kez finale yükselme başarısı gösterdi.
2007-2008'DE KAZANMIŞLARDI
Sarı-kırmızılı ekip, 2007-2008 sezonunda 7 Mayıs 2008'de ilk kez oynadığı final maçında Gençlerbirliği'ne penaltılarda üstünlük kurarak kupaya uzanmıştı.
Kayseri ekibi, normal süresi ve uzatma bölümleri golsüz tamamlanan maçta, tarihe geçen seri penaltılarda rakibini 11-10 mağlup etmişti.
Sonraki sezonlarda kupada 4 kez çeyrek final oynayan Kayserispor, 14 yıl sonra kupayı ikinci kez müzesine götürmek için mücadele edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor arasındaki final maçını Halil Umut Meler yönetecek.
"DOSTÇA GEÇEN BİR KARŞILAŞMAYLA KUPAYI ALACAĞIZ"
Kayserispor Kulübü Başkan Yardımcısı Onur Gözbaşı, Kayserisporluların 14 yıl sonra yeniden final heyecanını yaşadığını söyledi.
Final karşılaşmasının centilmenlik içerisinde geçmesini temenni eden Gözbaşı, "Başkanımız Berna Gözbaşı ve Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz lig maçı öncesinde güzel mesajlar verdi. Bir kişinin bile burnu kanamadan, dostça geçen bir karşılaşmayla kupayı alacağız." dedi.
Gözbaşı, Kayserispor taraftarlarının final karşılaşması için İstanbul'da güzel bir organizasyonla takımlarını destekleyeceklerini ifade etti.
"ÖNCE KUPA SONRA AVRUPA"
Başkan Berna Gözbaşı'nın 3 yıl önce kapanmak üzere olan bir kulübün başına geçtiğine, şimdi ise Türkiye Kupası'nda final oynadıklarına dikkati çeken Gözbaşı, şunları kaydetti:
"Başkanımızın çabaları, şehrin ileri gelenlerinin destekleri, fedakarca çalışan yönetim, her zaman destek olan taraftarımız bizi buralara getirdi. Başkanımızın ortaya koyduğu bazı vizyonlar var. Biz hep söylüyoruz. Güzel günler göreceğiz. Planlı şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hedeflerimiz var. Başkanımız Avrupa hedefi koydu. Biz başından beri Kayserispor'un kadro derinliğiyle önemli takımlarından biri olduğunu söylemiştik. Şu anda aklımızda sadece kupa var. Hep birlikte bu heyecanı yaşayalım. Önce kupa, sonra Avrupa."
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