Kayserispor Trabzonspor maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 8. hafta maçına sahne olacak Kayserispor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Trabzonspor maçı bugün saat 16:00'da başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

MUHTEMEL İLK 11'ler

Kayserispor: Lung, Onur, Kolovetsios, Hosseini, Carole, Attamah, İbrahim, Mensah, Cardoso, Emrah, Thiam

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Edgar IE, Hüseyin, İsmail, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Djaniny, Cornelius