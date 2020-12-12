Trabzonspor, deplasmanda oynayacağı Hes Kablo Kayserispor karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve umutlarını sürdürmek istiyor. İki takım yarın yapacakları maçla birlikte 47'nci kez karşı karşıya gelecekler. Peki Kayserispor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Muhtemel 11'ler

KAYSERİSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Kayserispor 12 Aralık Cumartesi günü saat 16.00'da Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek. Hakem Burak Şeker'in yöneteceği müsabakada Volkan Ahmet Narinç ve Bilal Gölen yardımcı hakem olarak görev yapacak.



MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: İsmail, Lopes, Attamah, Kolovetsios, Aziz, Sapunaru, Hasan Hüseyin, Kvrzic, Fernandes, Kanga, Lennon

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Edgar le, Hugo, Marlon, Abdulkadir Parmak, Baker, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Safa, Afobe

TRABZONSPOR, KAYSERİ'YE 6 SEZONDUR YENİLMİYOR

Karadeniz ekibi rakibi Kayserispor ile Kayseri'de oynadığı son 6 maçta yenilgi görmedi. 2013-14 sezonunda beri deplasmanda rakibine yenilmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.