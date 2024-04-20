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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN - Trabzonspor Haberleri

        Kayserispor - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Kayserispor-Trabzonspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mondihome Kayserispor ile Trabzonspor karşılaşıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 20:22
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        Maçta iki gol var!
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        24' Enis Destan, 58' Pepe

        STAT: Rhg Enertürk Enerji Stadyumu

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 19.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Trendyol Süper Lig'de heyecan 33. hafta maçlarıyla devam ediyor. 37 puanlı Mondihome Kayserispor, 52 puanı bulunan Trabzonspor'u konuk ediyor.

        Kayserispor: Bilal, Gökhan Sazdağı, Arif, Kolovetsios, Hasan Ali, Kartal Kayra, Bourabia, Shukurov, Cardoso, Aylton Boa Morte, Bahoken

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas, Enis Destan

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        Ligde son 5 maçında galibiyet alamayan ve 2 puan toplayabilen Burak Yılmaz'ın öğrencileri, taraftarı önünde dişli rakibini geçerek kritik haftalar öncesi 3 puan alıp bir nebze de olsa rahatlamak istiyor. Öte yandan Kayserispor, Trabzonspor'a karşı ligde çıktığı son iki maçı kazanmayı bildi.

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        Evinde oynadığı son sekiz lig maçından 6 puan çıkarabilen Kayserispor, bu sezon daha önceki sekiz iç saha karşılaşmasında 18 puan toplamıştı.

        Son üç lig maçında gol bulamayan sarı-kırmızılılar, daha uzun bir gol hasretini en son Kasım-Aralık 2016 arasındaki 4 maçlık dönemde yaşadı.

        Geçtiğimiz hafta evinde aldığı EMS Yapı Sivasspor mağlubiyetiyle sarsılan Trabzonspor ise karşılaşmadan 3 puanla dönerek üçüncülük yarışında iddiasını sürdürmek ve taraftarına galibiyet armağan etmenin planlarını yapıyor.

        Kayserispor'a konuk olduğu son dokuz Süper Lig maçını kaybetmeyen bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı da rakibine karşı deplasmanda son 7 maçından puansız ayrılmadı.

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