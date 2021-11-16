Kulüp tesislerinde antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hikmet Karaman, Göztepe'nin iyi bir kadroya sahip olduğunu belirtti.
Futbolda her türlü sonucun mümkün olduğunu vurgulayan Karaman, "Kolay maç yok. Göztepe evindeki 6 maçın 5'i kaybetmiş, deplasmandaki 6 karşılaşmasının da 4'ünde puan almış. İyi bir takım. İçeride zorluk çeken ama deplasmanda iyi top oynayan bir takım." dedi.
Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu aktaran Karaman, şunları kaydetti:
"Evimizde oynayacağımız maçtan 3 puanla ayrılmak istiyoruz. Her şeyimizi ortaya koyacağımız, performansımızı yüzde 100'ün üzerine çıkarmamız gereken bir maç. Burada taraftarımıza çok büyük görev düşüyor. Şehrin takımının yanında olmaları gerekiyor. Son ana kadar takımla birlikte mücadele etmeleri gerekiyor. Bu maç çok önemli. Kazanırsak 18 puana ulaşacağız. 18 eşiğine geldiğin zaman sıçrama yapabileceğin çok maç olur. Bize sıçramayı yaptırması gereken maç bu."
Karaman, sakatlığı bulunan Uğur Demirok'un yarın takımla birlikte çalışacağını belirtti.
Oyuncu Dimitrios Kolovetsios ise takımın her geçen gün iyiye gittiğini dile getirerek, "Fenerbahçe maçında aldığımız puan öz güvenimiz açısından çok önemliydi. Göztepe maçına odaklandık. Sahadan 3 puanla ayrılmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kayserispor, Göztepe maçının hazırlıklarına teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla sürdü.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!