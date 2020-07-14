Kayserispor son 10 dakikada "kaybetti"

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Hes Kablo Kayserispor, bu sezon mağlup olduğu maçların tamamında son dakikalarda yediği gollerle yıkıldı.
Son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla iyi bir çıkış yakalayan ancak düşme hattındaki rakibi Çaykur Rizespor'a yenilerek yeniden potaya giren sarı-kırmızılı ekip, bu sezon mağlup olduğu 15 karşılaşmanın hepsinde son 10 dakikada yediği gollerle rakibine boyun eğdi.
Sezonun ilk maçında evinde ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'a 86. dakikada yediği golle mağlup olan Kayseri temsilcisi, 3 haftada ise 87 ve 90. dakikada yediği iki golle Galatasaray'a yenildi.
Ligin 6. haftasında konuk olduğu İttifak Holding Konyaspor'a 90. dakikada yediği golle mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, 11. hafta deplasmanda oynadığı Gençlerbirliği karşılaşmasında da 81. dakikada rakibin golüne engel olamayarak sahadan üzgün ayrıldı.
27. haftada Fenerbahçe'ye 87 ve 88. dakikada yedi gollerle boyun eğen Kayseri temsilcisi, son olarak Çaykur Rizespor'dan 89 ve 90. dakikalarda yediği gollerle mağlup oldu.
Kayserispor farklı yenildiği 9 maçta da son 10 dakikada kalesindeki 10 gole engel olamadı.
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, son dakikalarda yedikleri gollerle 18 puan kaybederek ligde kalma mücadelesinde ağır yara aldıklarını söyledi.
Futbolda konsantrasyonun öneminin büyük olduğunu belirten Tokgöz, "Maçlarda öne geçmek çok zordur. Özellikle öne geçtiğiniz karşılaşmaları önde tamamlamak daha zor. Biz bunu 6 maçta başaramadık. Bunun çeşitli nedenleri var tabii ki." diye konuştu.
Tokgöz, "Önümüzdeki maçlarda daha önce yaptığımız hataları yapmadan sahadan galip ayrılarak ligde kalacağımıza inanıyorum. Takımımızda beceri ve özgüven var." ifadelerini kullandı.
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