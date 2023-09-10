Kayserispor, Recep Uçar'ı resmen açıkladı!

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Süper Lig’in ilk 4 haftasını teknik direktör Çağdaş Atan ile geçiren ve lige verilen milli arada teknik direktör değişikliğine giden Kayserispor, Recep Uçar ile sözleşme imzaladı. Kayserispor bugün son kez görüşme yaptığı Recep Uçar ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Recep Uçar ile anlaşmıştır.

Anlaşmanın hem Recep Uçar'a hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

Deneyimli çalıştırıcı, son olarak Süper Lig'de küme düşen Ümraniyespor'u çalışıyordu.