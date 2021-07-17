Kayserispor, Lennon ile yollarını ayırdı

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teşekkürler Aaron Lennon! Kulübümüz profesyonel futbolcularından Aaron Lennon ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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