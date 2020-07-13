Kayserispor Kulübü Başkanı Berna Gözbaşı, maçta Mehsah’a çok fazla faul yapıldığını ancak hakemin bu faulleri görmediğini belirterek, “Sonunda da kırmızı kart gördü” yorumunu yaptı. Gözbaşı, “Hep söylediğimiz gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzde iki önemli maç var. Onları kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

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