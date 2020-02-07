07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sezon başından beri sıkıntılı günler geçiren, 3 kez teknik direktör değişikliğine giden, istediği sonuçları alamayan sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 20 haftada 2 galibiyet ve 5 beraberlikle sadece 11 puan toplayabildi.
Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından ikinci yarıda galibiyet serisi yakalayarak düşme hattından kurtulmayı planlayan Kayseri temsilcisi, bu devrede de şu ana kadar istediğini bulamadı.
Son olarak Galatasaray deplasmanından 4-1'lik mağlubiyetle dönen Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu düşme hattındaki rakibi Antalyaspor'u konuk edeceği maça odaklandı.
Antalyaspor maçıyla seri yakalayarak ligde kalma adına umutlarını yeşertmek istediklerini belirten kulüp asbaşkanı ve basın sözcüsü Mustafa Tokgöz, "kader" maçına çıkacaklarını söyledi.
Tokgöz, ligin ikinci devresine iyi bir teknik direktör ve 9 yeni isimle başladıklarını kaydederek, "İyi transferler yaptık ancak hocamız hiçbir maça istediği kadro ile çıkamadı. Hem sakatlıkların hem de kart cezalısı oyuncuların olması hocamızın elini, ayağını bağladı." diye konuştu.
"HER ŞEYE YENİDEN BAŞLAMAK İSTİYORUZ"
Antalyaspor maçının kendileri için yeni bir başlangıç olabileceğinin altını çizen Tokgöz, şöyle devam etti:
"Antalyaspor maçında sakatlığı devam eden Hasan Hüseyin Acar dışında tüm oyuncularımız hazır olacak. Hocamız kimi tercih eder bilemiyorum ama en iyi 11'ini sahaya sürüp maçtan galibiyetle ayrılacağından eminiz. Hocamız geldiğinden beri dar bir kadroyla maçlara çıktı. Şimdi ilk kez tercihli ilk 11'le sahaya çıkacağız. Bu galibiyete hem takımın hem kulübün hem de şehrin çok ihtiyacı var."
Tokgöz, taraftarı da bu önemli maçta statta görmek istediklerini dile getirerek, "Bu, bizim kader maçımız olduğu gibi şanssızlığımızı kırma maçıdır. Ligde kalmak için seri yakalamamız gerekiyor. Bu maç, serinin ilk galibiyetini alabileceğimiz bir maç. Biz bu yola taraftarımızla birlikte çıktık. Taraftarımızın bizi bu yolda yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Antalyaspor maçıyla her şeye yeniden başlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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