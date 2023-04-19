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Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda Yukatel Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Kasımpaşa haftayı 33, Kayserispor ise 45 puanla noktaladı. Lacivert-beyazlılarda Djilobodji uzatma dakikalarında kırmızı kart gördü

Giriş: 19.04.2023 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor: 0 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Kemal Özdeş yönetiminde çıkış arayan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor'a konuk oldu.

İlk yarıda iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve devrede 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.

Maçın ikinci yarısında tempo zaman zaman yükselirken Kasımpaşa, Fall ile iki net gol pozisyonundan yararlanamazken Kayserispor ise Cardoso ile gole yaklaşsa da Günay'ı geçemedi.

Karşılaşma başladığı gibi sona ererken iki takım da 1 puana razı oldu. Kasımpaşa bu sonucun ardından puanını 33'e yükseltirken Kayserispor haftayı 45 puanla noktaladı.

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MAÇIN DAKİKALARI

23. dakikada sol kanatta topla buluşan Kemen'in ceza sahasına ortasında, Thiam'a gelmeden araya giren Kasımpaşa defansı meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

24. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sağ kanatta topla buluşan Fall'in ceza sahasına ortasında, Koita'nın kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada sağ kanatta topla buluşan Thiam'ın pasına hareketlenen Kemen'in ceza sahası içinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Günay Güvenç'te kaldı.

36. dakikada Emrah Başsan'ın ceza sahasına ortasına Thiam'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

59. dakikada Aytaç Kara'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, Kayserispor savunmasının uzaklaştırmak isteği top yeniden bu oyuncunun önüne geldi. Aytaç Kara'nın sol köşeden sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ta kaldı.

61. dakikada sağ kanatta topla buluşan Kemen'in ortasına Mensah'ın vuruşunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kontrol etti.

68. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında sol kanattan ceza sahasına giren Fall, kaleci Bilal Bayazıt'ı çalımla geçmek istedi. Kalecinin çeldiği meşin yuvarlak, defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

82. dakikada Koita'nın soldan ceza sahasına girdiği anda çektiği sert şut sonrası top yandan auta çıktı.

89. dakikada sol kantta topla buluşan Bahoken'in pasına hareketlenen Fall, kaleci Bilal Bayazıt'la karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunu kaleci çıkardı.

Maç 0-0 tamamlandı.

Stat: RHG Enertürk Enerji

Hakemler: Hüseyin Göçek, Volkan Ahmet Narinç, Hakan Yemişken

Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Arif Kocaman, Kolovetsios, Uzodimma, Ackah (Dk. 65 Cardoso), Kemen, Mensah (Dk. 76 Gavranovic), Mane (Dk. 76 Attamah), Emrah Başsan (Dk. 82 Ramazan Civelek), Thiam

Kasımpaşa: Günay Güvenç, Fabiano, Djilobodji, Donk, Aytaç Kara, Ben Ouanes, Fall (Dk. 90+4 Tarkan Serbest), Mickael Tırpan, Hajradinovic (Dk. 65 Eysseric), Mounir (Dk. 46 Mustafa Eskihellaç), Koita (Dk. 82 Bahoken)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Djilobodji (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 11 Koita, Dk. 30 Mickael Tırpan (Kasımpaşa), Dk. 12 Kemen (Yukatel Kayserispor)

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Haberi Hazırlayan : İnanç Ergülen

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