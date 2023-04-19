Kemal Özdeş yönetiminde çıkış arayan Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çağdaş Atan'ın çalıştırdığı Kayserispor'a konuk oldu.

İlk yarıda iki takım da girdiği pozisyonları gole çeviremedi ve devrede 0-0'lık eşitlikle soyunma odasına gidildi.

Maçın ikinci yarısında tempo zaman zaman yükselirken Kasımpaşa, Fall ile iki net gol pozisyonundan yararlanamazken Kayserispor ise Cardoso ile gole yaklaşsa da Günay'ı geçemedi.

Karşılaşma başladığı gibi sona ererken iki takım da 1 puana razı oldu. Kasımpaşa bu sonucun ardından puanını 33'e yükseltirken Kayserispor haftayı 45 puanla noktaladı.

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