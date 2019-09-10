Kampanya kapsamında bazı ulusal kanallardan da yayımlanması planlanan "yardım gecesi" organize edileceği bildirildi.

Kayserispor Tesisleri'nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve kulüp başkanı Erol Bedir ile basın toplantısı düzenleyen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentin takıma sahip çıkması gerektiğini ifade etti.

Kayserispor'un başarısı için kentte yaşayan herkesin fedakarlık yapması gerektiğini vurgulayan Vali Günaydın, "Kayserispor hepimizin. Kayserisporumuzun başarısı için herkesin fedakarlık yapması gerekir. Hiç kimse bazı şeyleri bahane etmesin. Herkes geçmişe bir sünger çeksin. Eğer amacımız gerçekten Kayserispor'a hizmetse gerisi teferruattır." diye konuştu.

Sarı-kırmızılı ekip için düzenlenen yardım kampanyası çerçevesinde ulusal kanallardan da yayımlanması planlanan "yardım gecesi" düzenleneceğini bildiren Vali Günaydın, bu kampanyaya ilgi gösterilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Kayserililerin Süper Lig'de yer alan takımlarına yardım etmeleri gerektiği çağrısına bulunan Vali Günaydın, şunları kaydetti:

"Kayserispor'a yardım edip katkı vermek herkesin görevidir. Göreve başladığımda Kayserispor'un yanında olacağımı ifade etmiştim. Son zamanlarda da bize sürekli 'Biz Kayserispor'a yardım etmek istiyoruz ama bankaya gidemiyoruz, mağazaya gidip forma alamıyoruz. Yardım kampanyası düzenleseniz iyi olur' gibi talepler geliyordu. Yükü sadece belirli bir kesime yüklediğiniz zaman çözüm kalıcı olmaz. Biz bu yükü herkese eşit şekilde yüklemek zorundayız. Hepimiz bu yükü yüklenmek zorundayız. Kayserispor hepimizin. Kayserispor'umuzun başarısı için herkesin fedakarlık yapması gerekir. Hiç kimse bazı şeyleri bahane etmesin. Herkes geçmişe bir sünger çeksin. Eğer amacımız gerçekten Kayserispor'a hizmetse gerisi teferruattır. Bu kampanyayla yardım etmek için hiç kimse bir bahaneye sığınamayacak. Oturduğunuz yerden yardım yapabileceksiniz."

Kulüp Başkanı Erol Bedir ise Süper Lig'de yeni sezon başlamadan önce SMS kampanyası başlattıklarını hatırlattı.

Bu kampanyanın kararının şehrin protokolüyle yapılan toplantılardan sonra alındığına dikkati çeken Bedir, "Kampanya kapsamında SMS'le yardım etkinliği yaptık. 19 Eylül'de ise bazı ulusal kanalların da canlı yayımlayacağı yardım gecesi düzenleyeceğiz. Yurt içinde yaşayan ve gurbetteki Kayserispor sevdalılarının yardımlarına başvuracağız." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin havasını soluyan, "Ben Kayseriliyim" diyen herkesin Kayserispor'a sahip çıkması gerektiğini söyledi.

Kayserispor'un şehir açısından önemli bir değer olduğuna işaret eden Büyükkılıç, şöyle konuştu:

"Bu değerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Kayserispor bizim olmazsa olmazımız. Profesyonel takımların olduğu şehirler elbetteki daha çok gündemde kalıyor, kendisinden daha çok söz ettiriyor. Biz Kayserimizin güzel anılmasını, güzel konuşulması istiyoruz. Biz büyükşehir belediyesi olarak elimizden geleni yapacağız. Bu yardım kampanyası, Kayserispor'a sahip çıkma konusunu belirli bir kesimin üzerine yıkmak yerine herkesin taşın altına elini koymasını sağlayacaktır."

Toplantı sonunda basın mensupları da Vali Günaydın'ın ricası üzerine SMS göndererek kampanyaya destek verdi.