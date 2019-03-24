Kayserispor'un sosyal medya hesabından paylaşılan kısa videoda takım kaptanı Umut Bulut, Oleksandr Kucher, Tjaronn Chrey, Levent Gülen, Varela, kaleci Silviu Lugn mesaj gönderdi. Umut Bulut, "Merhaba canım kardeşim kalbimiz sizinle" derken, Levent Gülen ise, "Merhaba kardeşim. Yeni Zelanda'daki kardeşlerimize sevgilerimizi iletiyoruz ve yanınızdayız" diye konuştu.

Kayserispor'un sosyal medya hesaplarından paylaştığı video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenirken, bir taraftar ise 'Bir merhaba hiç bu kadar güzel söylenmemiştir" yorumunda bulundu.