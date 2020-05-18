Koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 55 gün antrenmanlarını evlerinde yapan Kayserisporlu oyuncular, 11 Mayıs tarihinden itibaren çalışmalarını tesislerde sürüyor.

Dün yeniden Kovid-19 testine giren sarı-kırmızılı ekip, bugün teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde Karpuzatan Tesisleri´nde öğleden önce fitness çalışması gerçekleştirdi. Tesislerde kampa giren Kayserisporlu futbolcular, akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak.

Kayserispor´da antrenmanlar sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilirken oyuncular çalışmalara gruplar halinde katılıyor.