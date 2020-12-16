Kulüp sözcüsü Mustafa Tokgöz, AA muhabirine, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin'le karşılıklı anlaşıldığını ve futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini söyledi.

Tokgöz, Hasan Hüseyin Acar'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diledi.

Eskişehirspor'dan 1 Temmuz 2018'de transfer edilen Hasan Hüseyin, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 55 maçta 7 gol atmıştı.