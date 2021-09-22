Süper Lig'in 6. haftasında Yukatel Kayserispor, Galatasaray'ı konuk edecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çimen yapacak. Maçın 4.Hakemi Kadir Sağlam. Bu müsabakada VAR koltuğunda ise Hakan Ceylan oturacak. Ceylan’a, AVAR olarak Mustafa Kürşad Filiz eşlik edecek.

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