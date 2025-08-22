Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor deplasmanına konuk oluyor. Bu sezon çıktığı ilk iki maçı da kazanmayı başaran Galatasaray, 6 puanla 2. sırada yer alıyor. Ligdeki ilk maçı ertelenen Kayserispor ise ikinci maçında Başakşehir ile berabere kaldı. 1 puanı bulunan Kayserispor 9. sırada bulunuyor. Peki, Kayserispor- Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 1
Süper Lig'de Gaziantep ve Karagümrük'ü 3-0'lık skorla mağlüp eden Galatasaray, 3. haftada Kayserispor'a konuk olacak. Ligde son 3 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, Kayseri deplasmanından galip ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın başlama tarihi ve yayıncı kuruluşu ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Kayserispor- Galatasaray maçına dair detaylar...
- 2
KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Kayserispor- Galatasaray maçı 24 Ağustos Pazar günü 21.30'da oynanacak.
- 3
KAYSERİSPOR- GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
-
- 4
GALATASARAY MUHTEMEL 11
Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sane, Barış Alper
- 5