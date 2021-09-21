Kayserispor Galatasaray maçı için artık heyecan dorukta. Süper Lig 2021-2022 sezonunun 6. hafta maçına sahne olacak Kayserispor Galatasaray maçı ile ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Kayserispor Galatasaray maçı Çarşamba akşamı saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

Galatasaray: Muslera, Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Cicaldau, Berkan, Morutan, Barış Alper, Kerem, Diagne.