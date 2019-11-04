Kayserispor Fenerbahçe'yi güldürmüyor

Spor Toto Süper Lig'in 10.haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Kayserispor, rakibine gülmeyi unutturdu.

Rakibi ile bugüne kadar 47 kez karşılaşan ve 9. kez galip gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, son 7 maçında ise sadece 1 kez mağlup oldu. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 7 maçta, Kayserispor 4 kez kazanırken Fenerbahçe 1 kez kazandı. 2 maç ise berabere bitti. Kayserispor 7 maçta 15 gol atarken, Fenerbahçe ise 14 gol attı.

Kayserispor ile Fenerbahçe arasında oynanan son 7 müsabaka ve neticeleri şöyle:

2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0

2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3

2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5

2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1

2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3