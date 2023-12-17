Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında lider Fenerbahçe, Mondihome Kayserispor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Futbolseverler için maça ilişkin detayları haberimizde paylaştık. Peki, Kayserispor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte merak edilenler...
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Kayserispor - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Peki, Kayserispor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşmaya dair detaylar..
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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kayserispor - Fenerbahçe maçı 20 Aralık Çarşamba günü saat 17:00'de oynanacak.
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KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.
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