Süper Lig Cemil Usta 2019-2020 futbol sezonu sona erdi. 34 haftalık maratonu 32 puanla 17.sırada tamamlayan Hes Kablo Kayserispor ligin en çok gol yiyen takımı oldu. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 40 gol atan Hes Kablo Kayserispor kalesinde ise 72 gol görerek ligi -32 averajla tamamladı.
Hes Kablo Kayserispor, geride kalan sezon en çok golü Trabzonspor'dan yedi. Trabzon'daki maçı 6-2 kaybeder sarı kırmızılılar, sahasında da 2-1 yenilirken toplamda 8 gol kalesinde gördü. Kayserispor, ikinci olarak da Galatasaray'dan 7 gol yedi. Sarı Kırmızılılar, renktaşından sahasında 3 gol, deplasmanda ise 4 gol yedi. Hes Kablo Kayserispor, ligin ilk ve ikinci yarısında oynadığı maçlarda Alanyaspor ve Kasımpaşa takımlarından da 6'şar gol yedi.
Geride kalan 34 haftada Kayserispor'un gol yemediği veya gol atamadığı takım bulunmuyor.
8 FARKLI TAKIMI YENDİ
Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 34 maçta 8 galibiyet 8 beraberlik 18 yenilgi aldı. Sarı Kırmızılılar, ligde Fenerbahçe, Rizespor, Denizlispor, Göztepe, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ile oynadığı maçları yenerek 3'er puan aldı.
Sarı Kırmızılılar, ligin her iki yarısında oynadığı Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını kaybederken ligin her iki yarısında oynadığı Ankaragücü ve Antalyaspor maçlarında da berabere kaldı.
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