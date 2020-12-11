Süper Lig´de Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak alt sıralardan uzaklaşan ve yükselişe geçen bordo-mavililer, 12´nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Hes Kablo Kayserispor´a konuk olacak. Trabzonspor, bu maçı kazanarak üst sıralara doğru yükselişini devam ettirmeyi amaçlıyor. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı hakem Burak Şeker yönetecek.
KADRODA TEK DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR
Trabzonspor´da Plaza ile Djaniny sakatlıkları nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Nwakaeme´nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı´nın, son oynanan Demir Grup Sivasspor maçından farklı olarak Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında sadece sağ bekte Serkan Asan'ın yerine cezasını tamamlayan ve takıma dönen Pereira´ya forma vermesi bekleniyor.
MUHTEMEL KADRO
Karadeniz ekibinin muhtemel 11´i şöyle: Uğurcan, Pereira, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Bilal, Afobe
SAKAT: Plaza, Djaniny- Nwakaeme (Belirsiz)
CEZALI: Yok
KAYSERİSPOR'LA 47. RANDEVU
Trabzonspor ile Hes Kablo Kayserispor, yarın Kayseri'de yapacakları maçla ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 46 maçta Bordo-Mavililer'in galibiyetlerde 29-7 üstünlüğü bulunurken, 10 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.
Trabzonspor, rakip filelere 88 gol atarken, kalesinde 47 gol gördü.
Bordo-Mavililer, deplasmanda oynadığı 23 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik alırken 6 karşılaşmadan ise sahadan yenilgiyle ayrıldı.
İki takım arasındaki en farklı skorlu galibiyeti Trabzonspor, geçen sezon sahasında 6-2'lik sonuçla almıştı.
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