21 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hikmet Karaman yönetimindeki Kayserispor, Yücel İldiz'in yönetimindeki Denizlispor'u Süper Lig'de 5. hafta mücadleesinde ağırladı.
Maça hızlı başlayan Kayserispor, ilk dakikalarda sağ kanattan etkili akınlar üretti. 9. dakikada Henrique sağ tarafta son çizgiden dışarı çevirdi fakat savunma yine iyi yer tuttu ve Adebayor'dan önce araya girerek tehlikeyi önledi.
Mücadelede gol perdesi 13. dakikada açıldı: Ceza sahasında topla buluşan Adebayor ters taraftaki Henrique'ye ortaladı. Brezilyalı futbolcu topun gelişine harika bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi ve Kayserispor 1-0 öne geçti.
Ev sahibi ekip 27. dakikada gole çok yaklaştı: Yasir Subaşı sol kanattan tehlikeli geldi ve penaltı noktasının gerisindeki Umut Bulut'u topla buluşturdu. Umut'un müsait durumdaki vuruşunda top savunmadan dönerken Kayserisporlu oyuncular penaltı itirazlarında bulundu.
Denizlispor ilk tehlikeli pozisyonuna 30. dakikada girdi: Topla ceza sahasına yaklaşan Aissati, Rodallega'ya pasını verip tekrar topla buluştu. Faslı futbolcu ceza sahası çizgisinin hemen üstünde sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu yaptı fakat isabet sağlayamadı.
Maçın ilk 45 dakikası Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.
Sarı-kırmızılılar 2. yarıya da hızlı başladı: 49. dakikada Savunmanın arkasına sarkan Umut Bulut topu Bilal'le buluşturdu fakat onun vuruşunda top kalecide kaldı.
Kayserispor 59. dakikada gole çok yaklaştı: Savunmanın arkasına atılan uzun pasta Bilal topu Adebayor'a indirdi. Tecrübeli golcü topu savunmadan kurtardı ancak müsait durumda kaleciyi geçemedi.
Konuk ekip 68. dakikada bir pozisyondan daha yararlanamadı: Tiago Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortaya kale sahasındaki Estupinan kafayı vurdu ancak kaleci Lung golü önledi.
DİREĞİN DİBİNDEN ÇIKTI!
Denizlispor, 71. dakikada bu kez Rodallega ile gole çok yaklaştı: Konuk ekip bu sefer sol kanattan geldi. Ceza sahasına gelen ortada bu kez Rodallega kafayı vurdu ancak top direğin dibinden dışarı gitti.
Konuk ekip 74. dakikada skoru eşitledi: Denizlispor çok adamla rakip sahaya yerleşti. Kaleye uzak bir mesafede topla buluşan Murawski çok sert bir şut çekti ve harika bir gole imza atarak skora dengeyi getirdi.
Maçın kalan dakikalarında gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
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