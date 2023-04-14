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Kayserispor'dan otel açıklaması!

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Galatasaray karşılaşması basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Giriş: 14.04.2023 - 20:06 | Güncelleme: ABONE OL
Kayserispor'dan otel açıklaması!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, takımın Dursun Özbek'in otelinde kalması ve bununla ilgili gelen eleştirilere de cevap verdi. Ali Çamlı, "Dursun Özbek'in otelinde dün kalmak suç değildi de bugün mü suç oldu? Buna cevap vermeyi bile bilmiyorum ben. Yemek yediğimiz yeri de söyleyelim. Bu çok komik." ifadelerini kullandı.

Ali Çamlı ayrıca, "Söyleyenler ve konuşanlar utansın. Buna cevap vermek bile akılla izah edilir bir şey değil. Yenersek iyi, başka bir şey olursa... Otel karşılığı maçı mı vermiş olacağız? Bu ne ahlaksızca tutum ve davranış. Kafasının içinde bu tür şeyler olanlar, ancak bunu düşünebilir." sözlerini sarf etti.

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