23 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Deniz Türüç ve Bernard Mensah hakkında çıkan transfer haberlerine açıklık getirdi.
Orhan Taşçı yaptığı açıklamada, “Bernard Mensah bizim sözleşmeli futbolcumuz. Fenerbahçe ile anlaşıp işin bitiği yönünde çıkan haberleri görüyorum, duyuyorum. Mensah, tıpkı Deniz gibi, tıpkı diğer futbolcularımız gibi sözleşmeli futbolcumuz. Mensah konusunda eğer anlaşılacaksa ilk Kayserispor’un kapısı çalınmalı” dedi.
Mensah için kendilerine resmî bir teklifin olmadığını söyleyen Taşçı, “Şuan için resmi bir teklif yok bize Mensah için. Mensah genç bir futbolcu yetenekli bir futbolcu tabi gelecek de vaadediyor. Gelecek tekliflere göre tabi ki değerlendirilecektir. Sağlıklı olan bunları 29 Haziran’da yapılacak genel kurul sonrasına bırakmak. Kulüp için en doğrusu ve menfatlı hangisi ise o yapılacaktır” ifadesinde bulundu.
Taşçı, Deniz Türüç için ise, “Kulübe gelen resmi bir teklif veya durum yok. Basında da sürekli Deniz Türüç ile ilgili haberler çıkıyor. Biz de isteriz Deniz’in nerde mutlu ise orada devam etmesini. Burada Deniz’İn fikri bizim için çok önemli. Tabi ortada birde sözleşme var. Deniz’in belli bir çıkış bedeli var. Deniz Türüç bizim için çok değerli bir futbolcu. Şu anda A Milli takımda oynuyor. Resmi teklif gelirse yönetim kurulumuz değerlendirecektir” diye konuştu.
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