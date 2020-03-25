Hes Kablo Kayserispor'da teknik ekip ve oyunculara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, teknik ekip, futbolcular ve kulüp çalışanları, koronavirüs testine tabi tutuldu.

Test sonuçlarının birkaç gün içerisinde kamuoyuna duyurulacağı öğrenildi.

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