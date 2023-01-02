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Transfer yasağı bulunan ve yönetimi değişen Kayserispor'da Onur Bulut için kritik haftaya girildi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u peşine takan milli futbolcunun sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için görüşmeler yapılacak.

Sarı-kırmızılı kulübün yeni başkanı Ali Çamlı, Onur Bulut'la üç yıllık bir anlaşma sağlandığını duyururken oyuncunun menajeri ise bunun resmiyete dökülmediğini açıklamıştı. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yükselen ilgisinin ardından Kayserispor cephesi de düğmeye bastı.

Transfer tahtasını henüz açamayan Kayserispor, milli futbolcuyu gelir elde etmeden kaybetmek istemiyor. Onur Bulut cephesi ise İstanbul'dan teklifler alan milli futbolcunun yıllık ücretinde iyileştirme bekliyor. Beşiktaş ve Trabzonspor cephesi de gözlerini Kayseri'ye çevirmiş durumda. Galatasaray ise Onur'u bu sezon değil, gelecek sezon kadroda görmek istediği için çok acele etmiyor.