Gelecek sezon da Süper Lig'de mücadele edecek Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı önemli açıklamalar yaptı.

Transferde adı birçok kulüple anılan kaleci Silviu Lung'la ilgili konuşan Gözbaşı, "Türkiye'nin gözü ondaydı, o bizde kaldı. Kalemiz emin ellerde. Silviu Lung Kayserisporumuz'da" ifadelerini kullandı.

Göreve geldikten sonra çıkış yakalanan Robert Prosinecki'ye teşekkür eden Gözbaşı, "Çok değerli hocamız Prosinecki ile anlaşma süremiz doldu. Kendisini duruşuyla, özverisiyle hiçbir zaman unutmayacağız. Belki bir gün yine yollarımız kesişir." dedi.